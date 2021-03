Fiscalização encerra festa na piscina na Taquara, Zona Oeste, neste domingo Divulgação/SEOP

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 17:29 | Atualizado 28/03/2021 17:55

Rio - Na Taquara, Zona Oeste do Rio, uma pool party (festa na piscina) com cerca de 300 pessoas foi encerrada pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP) na tarde deste domingo (28). Segundo a pasta, o responsável pelo evento foi autuado e a multa pode variar entre R$ 2,8 mil e R$ 15 mil.

Fiscalização encerra 'festa na piscina' com cerca de 300 pessoas na Taquara.

Crédito: Divulgação/Secretaria de Ordem Pública#ODia pic.twitter.com/FDEdXvdJbE — Jornal O Dia (@jornalodia) March 28, 2021

Em um dos vídeos feitos pelos fiscais da Prefeitura, um dos participantes do evento retrucou: "Não filma não por gentileza, tá? Tô te avisando". A pool party foi organizada por meio de um grupo no WhatsApp. Apesar da pandemia de Covid-19 e das regras de isolamento para conter o vírus, o convite da festa dizia: "nada melhor que uma piscina, bebida gelada, amigos reunidos e muita música eletrônica".

Em ação da Prefeitura para encerrar festa clandestina na Taquara, homem retruca: 'Não filma não por gentileza, tá? Tô te avisando'.

Crédito: Divulgação/Secretaria de Ordem Pública#ODia pic.twitter.com/bOb5FT5Vih — Jornal O Dia (@jornalodia) March 28, 2021

Publicidade

Desrespeito na praia

O DIA flagrou cariocas tomando banhos de sol e mar na praia do Leme, na Zona Sul, neste domingo. Segundo o decreto da Prefeitura do Rio, até o dia 4 de abril, somente estão autorizados os esportes individuais na areia ou no mar. No terceiro dia de medidas restritivas mais duras para conter a disseminação da Covid-19 , a equipe de reportagem deflagrou cariocas tomando banhos de sol e mar na praia do Leme, na Zona Sul, neste domingo. Segundo o decreto da Prefeitura do Rio, até o dia 4 de abril, somente estão autorizados os esportes individuais na areia ou no mar.

Publicidade

Segue proibida a permanência de indivíduos nas areias das praias, em qualquer horário, conforme determinação da administração municipal. Por exemplo, está liberada a prática de corrida e caminhada, com o uso de máscara. Também estão autorizados natação e surfe. As regras valem até o próximo dia 4, quando termina o período do 'superferiado' adotado para evitar a propagação do vírus.

Autuações no sábado

Publicidade

A Prefeitura do Rio registrou 864 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias - no segundo dia de parada emergencial na cidade do Rio, no sábado (27). Foram aplicadas 60 multas a bares, restaurantes e ambulantes e 19 estabelecimentos foram fechados por não cumprirem com as regras determinadas pelo decreto. No primeiro dia de fiscalização foram registradas 736.