Publicado 27/03/2021 13:07

Rio - A prefeitura registrou 736 autuações, entre reboques, infrações sanitárias e multas de trânsito, no primeiro dia de parada emergencial na cidade do Rio, na sexta-feira (26). Foram 186 multas aplicadas em bares, restaurantes e comércio ambulante. Outros 11 estabelecimento foram fechados por não funcionar conforme as regras determinadas pelo decreto, válido até o domingo de Páscoa, semana que vem.

"Neste primeiro dia já sentimos uma diminuição do fluxo de pessoas pela cidade. De toda forma, nossas equipes continuarão nas ruas fiscalizando e multando aqueles que descumprirem as medidas determinadas pelo decreto. Contamos com a colaboração da população, mas não deixaremos que fazer valer o decreto”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Na Zona Oeste, a Guarda Municipal dispersou uma aglomeração de banhistas na Praia da Joatinga, durante a tarde de sexta-feira. Após receber denúncia, agentes constataram que havia cerca de 150 pessoas. Todos foram orientados sobre a proibição da permanência na areia e saíram do local. Não houve registro de confrontos.

A fiscalização, realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), Polícia Militar e Vigilância Sanitária, esteve em Santa Cruz, Zona Portuária, Rocha Miranda, Centro, Madureira, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Freguesia, Pechincha, Taquara, entre outras regiões da cidade. As forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram fiscalização em pontos dos bairros da Tijuca, Flamengo, Vila Isabel, Ilha do Governador, Gávea, Leblon, Jacarepaguá, entre outros.



Em 14 dias do cumprimento das medidas determinadas pelo decreto 48.604 de 10 de março de 2021, foram registradas 15.156 autuações com 760 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes, e 429 estabelecimentos fechados.