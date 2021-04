Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa, tem uma piscina transparente no teto de casa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 08:56

Rio - Mauro Sousa, filho do cartunista Maurício de Sousa, surpreendeu seus seguidores do Instagram ao postar uma foto da piscina de sua casa. É que a piscina de Mauro é transparente e foi construída no teto da sala de estar.

"Minha sala tem uma piscina no teto. Ou é a minha piscina que tem uma sala no fundo? Seja como for, o Azeitona adora me observar. Em que será que ele está pensando, hein?", escreveu Mauro, fazendo referência a seu cachorro de estimação.

"Amigo, você passou de todos os limites", escreveu Hugo Bonemer. "Uaaaauuuu! Que demais", disse outra pessoa. "Mauro, tem um homem no seu telhado", brincou um seguidor. "Que delícia", disse outra pessoa.