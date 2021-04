A construção, erguida no Morro das Antenas, foi idealizada por um padre da cidade e busca "transmitir a fé do povo de Encantado e promover o turismo na região" Silvio Avila/AFP

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 17:39 | Atualizado 11/04/2021 17:39

Rio - Após o novo Cristo brasileiro virar notícia , a repercussão passou a ser internacional. O jornal Sun, de Londres, arriscou dizer que o monumento que está sendo construído em Encantado, no Rio Grande do Sul, iria "ofuscar o Cristo Redentor". Isso, porque a imagem do "Cristo Protetor" terá 43 metros de altura, enquanto o cartão-postal do Rio tem 38 metros.

Apesar do que pensa a imprensa internacional, há quem acredite que o Cristo Redentor tem o seu posto garantido. Em sua rede social, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, aproveitou a deixa para fazer uma brincadeira. "Construir estátua maior é moleza! Quero ver ter essa vista...", escreveu o prefeito. Vale lembrar que o ponto turístico está entre as sete maravilhas do mundo.

Publicidade

Construir estátua maior é moleza! Quero ver é ter essa vista... pic.twitter.com/kwBUoWXwLd — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 11, 2021

Jonas Calvi, prefeito de Encantado, cidade que está construindo a nova versão do Cristo, embarcou na brincadeira de Eduardo Paes e o fez um convite. "O Rio de Janeiro continua lindo e o mundo inteiro já conhece. Agora venham todos conhecer o Cristo Protetor de Encantado e as belezas do Vale Taquari".

O prefeito do Rio gostou do convite e respondeu "Vai ser um prazer conhecer encantado e o Cristo Protetor daí. Pode me chamar para a inauguração. Faço questão de conhecer os encantos de Encantado. Viva nosso Brasil. Em tempo: obrigado por ter entendido a brincadeira!".

A estátua de Encantado terá o nome de Cristo Protetor e terá 43 metros de altura, incluindo seu pedestal, o que a tornará a terceira estátua do gênero mais alta no mundo. A extensão de mão a mão é de 36 metros. Terá um elevador interno e um mirante.

O Cristo Redentor do Corcovado, cartão postal mais famoso do Brasil, mede 38 metros, incluindo seu pedestal, e foi inaugurado em outubro de 1931.