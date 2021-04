Tiroteio termina com dois mortos e um ferido no Encantado Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 17:48 | Atualizado 20/04/2021 17:49

Rio - Dois homens morreram e um ficou ferido, na tarde desta terça-feira, após uma troca de tiros no Encantado, Zona Norte. Um dos suspeitos passa por cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. A Polícia Militar apreendeu uma pistola e um revólver calibre 32. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a PMERJ, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de roubo na esquina da rua Goiás com rua Angelina, no Encantado. Lá, encontraram três suspeitos em um carro, que teriam atirado nos policiais ao receberem uma ordem de parada.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi chamada para apurar os fatos.