Publicado 22/04/2021 16:27 | Atualizado 22/04/2021 16:32

Familiares e amigos realizam buscas e fazem mobilização na Web para encontrar o paradeiro do empresário Bruno Fernandes Pereira, de 37 anos, que desapareceu, na manhã da última terça-feira, dia 20 de abril, após sair de casa com dois cachorros, no bairro Encantado, na Zona Norte do Rio.

Dono de um pet shop, no Méier, Bruno foi visto, pela última vez, através de imagens do circuito interno do condomínio, por volta das 11h. O empresário estava usando bermuda cinza, a camisa verde com o slogan da empresa, carregava uma mochila e levava dois cães em suas coleiras. O aparelho celular está desligado.

Imagens de câmeras do condomínio mostram o empresário Bruno Fernandes saindo de casa com dois cachorros. Morador da Zona Norte do Rio, o empresário desapareceu no último dia 20. #ODia pic.twitter.com/zNDwsJNSM6 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 22, 2021

De acordo com a família, Bruno estava passando por momentos de instabilidade emocional, em decorrência de uma recente separação conjugal. Contudo, a princípio, não foram observadas mudanças de rotina, problemas com a empresa, tampouco conflitos familiares ou motivações para fugir de casa. Ele tem um filho de 5 anos. O carro e a motocicleta do empresário estão na residência.

“O Bruno sempre foi muito caseiro, muito família. Realmente, a separação o deixou abalado emocionalmente, mas nunca demonstrou nenhuma mudança drástica na rotina. Mantinha uma boa relação com a ex-mulher e tinha liberdade, consensual, de ficar com o filho quando quisesse. Esse sumiço repentino deixou a família abalada. Já realizamos buscas em diversos locais, hospitais e até em institutos de medicina-legais. Não vamos perder a esperança de encontra-lo”, disse a irmã do empresário, Taine Fernandes, de 35 anos.

Suposto contato com ‘mãe de santo’ está sendo investigado

O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade). Uma das linhas de investigações, segundo relatos da família, seria a aproximação do empresário com uma suposta ‘mãe de santo’, que teria se prontificado a ajudá-lo. A informação, no entanto, ainda requer melhor apuração, pois, conforme familiares, Bruno não deu detalhes sobre a identidade nem o endereço da líder espiritual. Os agentes informaram à família que todas as possibilidades serão investigadas, assim como, poderão solicitar à Justiça a quebra dos sigilos telefônicos e bancários do empresário.

Com sigilo garantido, todas informações o sobre o paradeiro do empresário Bruno Fernandes podem ser repassadas aos telefones 190 (PM), 2253-1177 (Disque-Denúncia) ou 2332-4240 (24ª DP).