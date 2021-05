Antônio Fernando, de 42 anos, desapareceu há 26 dias, após sair da floricultura, no Leblon, na Zona Sul do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 27/05/2021 13:40

Familiares e amigos buscam, há 26 dias, o paradeiro do vigia Antônio Fernando do Nascimento, 42 anos, que desapareceu após sair do trabalho, uma floricultura, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Morador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Antônio estava trabalhando no estabelecimento, há poucos dias, segundo familiares. O último contato do vigia foi feito com uma prima, no último dia 1 de maio, através de um aplicativo de mensagens. O aparelho celular do vigia está desligado.

Evangélico, Antônio é ‘obreiro’ de uma igreja, na Baixada, onde morava sozinho em uma casa alugada. Conforme familiares, o vigia já apresentou problemas psiquiátricos, mas, após tratamento, mantinha a rotina de trabalho e não tomava remédios controlados.

Antônio é natural da cidade Senhor do Bomfim, no estado da Bahia, e veio para o Rio de Janeiro, há 8 meses, após um amigo indicá-lo para um emprego. Segundo a família, o vigia teria se relacionado com uma mulher, mas, se separou, depois de relatar uma suposta animosidade.

‘Meu primo é uma pessoa do bem’

Última pessoa da família a falar com Antônio, a dona de casa Ana Paula Feitosa de Jesus, de 40 anos, disse estar preocupada com o sumiço do primo, com quem tinha bom relacionamento e falava quase todos os dias.

“A família está abalada, pois estamos longe, e contamos com o apoio de amigos e ‘irmãos’ da igreja. Meu primo é uma pessoa do bem! Evangélico, amigo e trabalhador. Falei com ele, poucos minutos depois de ele chegar ao trabalho. Parecia tranquilo, apenas muito gripado. Esperamos encontrá-lo”, ressalta Ana Paula.

Investigações- As circunstâncias do desaparecimento estão sendo investigadas por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que realizam diligências e ouvem testemunhas para elucidar o sumiço do vigia Antônio Fernando. Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA ( 2202-0338 / 2582-7129), de forma anônima e com sigilo garantido.