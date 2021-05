Ana Maria Braga dá bronca na produção ao vivo no Mais Você Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 20:34 | Atualizado 30/05/2021 20:35

Neste domingo, Ana Maria Braga usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação com o governo de Bolsonaro. A apresentadora da Globo compartilhou, no Instagram, imagens do protesto de sábado e frases contra as atitudes do presidente.

fotogaleria

Publicidade

Pelos Stories, Ana compartilhou fotos de Mônica Martelli, Samantha Schmutz e Camila Pitanga nas manifestações. Além disso, a apresentadora do "Mais Você" escreveu na legenda: "Se seu comércio está fechado, por falta de vacina. A economia está quebrando, por falta de vacina. A escola do seu filho está fechada, por falta de vacina. Sua vida não volta ao normal, por falta de vacina. E adivinha quem recusou 14 ofertas de vacina?".