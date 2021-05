Thaís Braz Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 15:46 | Atualizado 30/05/2021 15:48

Thaís Braz embelezou o feed do Instagram dos seguidores neste domingo. Na rede social, a ex-BBB publicou algumas fotos com biquíni estampado e exibiu o corpo escultural.

Nas imagens, Thaís está em Luziânia, Goiás, e brinca na legenda: "Você não é do GO?? Hahaha saudade que eu estava!", escreveu na publicação.

A ex-BBB recebeu diversos elogios nos comentários. "Passo mal com tanta beleza", escreveu a também ex-colega de confinamento, Sarah Andrade. "Espetacular", disparou outra. "Sem condições pra você", escreveu mais uma.

No quadro "Responde ou bebe", o youtuber quis saber qual nota a ex-sister daria para a "pegada" do cantor. "Não vou fazer propaganda aqui… Ah, gente, pô, vou dar… Vou dar 10, vai!", disse.



Thaís também fez questão de explicar que não está namorando Xamã; "Não estou namorando! Eu não disse isso! Não estou com ciúmes! Não disse isso! Por favor!", disse.