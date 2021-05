Thais Braz e Xamã Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 15:48 | Atualizado 25/05/2021 15:49

Thaís Braz e Xamã ainda estão se conhecendo melhor, mas eles já são o casal mais comentado das redes sociais. Recentemente, a ex-BBB gravou um vídeo para o canal de Matheus Mazzafera e falou sobre o novo affair.

No quadro "Responde ou bebe", o youtuber quis saber qual nota a ex-sister daria para a "pegada" do cantor. "Não vou fazer propaganda aqui… Ah, gente, pô, vou dar… Vou dar 10, vai!", disse.



Thaís também fez questão de explicar que não está namorando Xamã; "Não estou namorando! Eu não disse isso! Não estou com ciúmes! Não disse isso! Por favor!", disse.