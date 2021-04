PF apreende 7 mil reais em notas falsas Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 13:13 | Atualizado 16/04/2021 13:15

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira, um homem com R$ 7 mil em notas falsas em uma agência dos Correios em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PF, o criminoso recebeu uma encomenda contendo grande quantidade de cédulas de R$ 50 e R$ 100.

A ação faz parte de um trabalho maior que visa coibir o comércio de moeda falsa pela internet, via Correios. O homem foi conduzido a está Superintenderia da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foi preso pela prática do delito do art. 289, parágrafo primeiro do Código Penal Brasileiro, que prevê penas de reclusão de três a 12 anos. Segundo a polícia, ele já havia sido preso anteriormente pela prática do mesmo delito.