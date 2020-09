Luana Piovani posta foto sensual e diz que está com vontade de 'uma boa pegada no rab*'

São Paulo - A apresentadora Luana Piovani está isolada em casa após ser diagnosticada com Covid-19. Ela tem usado as redes sociais para comunicar com os fãs e surpreendeu nesta terça-feira (22) ao postar uma foto sensual e escrever na legenda: “Uma boa pegada no rab*”.

Nas hashtags usadas, ela colocou que ficou “derretida” e estava com “vontade”. Além disso, ela elogiou o perfil de onde tirou a foto que postou, que reúne diversas imagens de teor erótico. A publicação recebeu diversos comentários e Luana Pioavani respondeu alguns deles.

“Paciência... dias coloridos e com muitas pegadas ainda estão por vir”, escreveu uma seguidora. A ex-mulher de Pedro Scooby respondeu: “Estou só me preparando”. “Tá sem pegada?”, questionou outra. Luana lamentou: “No momento tô”.

Diagnostico gerou polêmica

Ao ser diagnosticada com Covid-19, Luana Piovani gerou polêmica já que antes disso ela postou um vídeo na rua dizendo que estava tomando um sorvete, mesmo sem gostar, para poder andar sem máscara.

Diversas pessoas comentaram sobre o assunto, inclusive o ator José de Abreu, que escreveu o seguinte no Twitter: “A Luana é a prova de que para atuar não é preciso inteligência. Apenas talento. Aliás tem MUITA gente burra talentosa”.