Por O Dia

Publicado 30/05/2021 13:38 | Atualizado 30/05/2021 13:43

Gabi Brandt rebateu algumas críticas que vem recebendo sobre dar selinho no filho mais velho, Davi, de 1 anos e 10 meses. Um seguidor comentou que o ato é falta de higiene e a influenciadora digital não poupou palavras para responder.

"É falta de higiene tantas coisas que vocês fazem, beijar na boca da criança é a mais tranquila. O filho é meu, quem fez a boca dele fui eu, dentro da minha barriga, e eu beijo a hora que eu quiser. Não gostou? Me coloca no paredão", disse Gabi, fazendo referência ao meme de Karol Conká, no "BBB 21".



"Gente, eu não falei nada sobre o rolo de ontem. Mas o único comentário que eu tenho para fazer serve para outras situações também. Vocês, responsáveis por páginas de fofoca, uma vez que vocês postam a polêmica, uma vez que a pessoa se pronuncia, a obrigação de vocês é postar também o pronunciamento da pessoa. E eu vi muita página também postando a polêmica depois do pronunciamento da pessoa. Não faz sentido nenhum. Vocês têm que entender que vocês influenciam muito o pensamento das pessoas", disse a influenciadora de 25 anos.