Publicado 30/05/2021 11:43 | Atualizado 30/05/2021 13:53

Rio - Camilla de Lucas revelou que ainda não recebeu os R$ 150 mil que ganhou por ficar em segundo lugar no "BBB21". Em entrevista a Otaviano Costa, a influenciadora garantiu que a demora no pagamento não é um problema.

"Ainda não recebi o prêmio. Estou esperando cair na minha conta", disse. Camilla contou que anda colhendo os frutos da sua participação no reality. "A visibilidade do programa foi excelente, e hoje marcas que não me conheciam antes vieram atrás de mim. Isso é ótimo!", completou.