Publicado 30/05/2021 13:07

Rio - Sarah Andrade usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que recebe na internet por causa das falas polêmicas sobre o coronavírus que proferiu quando estava no "BBB21". O desabafo da consultora de marketing aconteceu após responder uma postagem de um internauta que se dizia feliz por ela ser atacada.



"Eu não entendo isso. Já pedi desculpas por tudo que falei equivocadamente, por todas as pessoas que posso ter magoado. Agora eu só quero seguir meu caminho e trabalhar", começou. "Estou super disposta a aprender e mudar sempre, mas as pessoas precisam aceitar a evolução e o recomeço das outras", completou.