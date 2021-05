Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 12:06 | Atualizado 30/05/2021 12:13

Rio - Durante a participação no programa "Altas Horas" deste sábado, Luísa Sonza foi questionada por Serginho Groisman sobre qual profissão seguiria se não fosse cantora. A artista revelou que cursou direito como "plano B".



"Na verdade eu não ia dar certo em nada se não fosse cantando, mas eu cheguei a fazer um pouquinho de faculdade de direito", contou. "Eu tenho muito aquela coisa do jovem que quer mudar o mundo. Eu vi o direito como uma válvula de escape, mas como um plano B caso não desse certo o meu plano A. Mas aí quando eu vi que eu poderia mudar com a música, com a minha voz, eu larguei tudo", complementou.