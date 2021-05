Larissa Manoela Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 10:16

Rio - Larissa Manoela usou as redes sociais para desabafar na noite deste sábado. A atriz disse que "perdeu as contas" das vezes que inventaram que ela estaria grávida e recebeu o apoio de Maisa.



"O povo me pergunta porque eu não entro muito aqui [no Twitter]. Porque muitas das vezes é entrar para me aborrecer. Tão sempre arrumando alguma fake news pra colocar meu nome. Mas essa da gravidez já deu né, já perdi as contas de quantas vezes vocês 'me engravidaram'", escreveu. "Eu tô tão bem, gente. Não me tirem do sério!", completou.