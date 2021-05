Joe Lara Reprodução

Por iG

Publicado 30/05/2021 22:00

O ator Joe Lara, conhecido por interpretar o personagem Tarzan na TV, faleceu na manhã do último sábado (29), aos 58 anos. Ele estava em um avião de pequeno porte que caiu em um lago na região do Tennessee, nos Estados Unidos. Outras seis pessoas estavam no avião, incluindo Gwen Lara, sua esposa.



Informações da Variety norte-americana apontam que a queda foi próxima da cidade de Smyrna e que o acidente ocorreu pouco depois da decolagem. Ainda não se sabe o que causou o acidente.



Joshua Sanders, capitão responsável pelo resgate, afirma que não espera encontrar sobreviventes e que a operação começou a ser considerada como uma operação de recuperação.



Lara viveu Tarzan nos telefilmes “Tarzan in Manhattan”, em 1989, e no seriado “Tarzan: The Epic Adventure”, que ficou no ar entre 1996 e 1997. No início dos anos 2000, o ator tentou uma carreira de cantor country e gravou um álbum.