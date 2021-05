Carol Peixinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 18:24 | Atualizado 30/05/2021 18:26

Carol Peixinho mal voltou das gravações de "No Limite" e já colocou os treinos em dia. Neste domingo, a ex-BBB aproveitou o dia bonito em Salvador, na Bahia, para malhar perto da praia.

No Instagram, Carol publicou uma sequência de imagens nos quais o corpo trincado ficou em evidência. "Já garanti aquela mixxxtura de endorfina, prazer, saúde e felicidade! Aos domingos vocês são do time atividade ou day off?", escreveu Carol na legenda.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho (@carolpeixinho)

"Super shippo Carol e Bil. Eles estão flertando. Pelo menos, quando saí, eles estavam flertando", disse Angélica durante uma live no Instagram da qual Mahmoud também participou. "Também shippo", concordou o sexólogo.