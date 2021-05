Arcrebiano e Carol Peixinho Reprodução

Por iG

Publicado 24/05/2021 14:30

Mesmo com todos os perrengues do "No Limite", ainda há clima para o romance. Mahmoud Baydoun e Angélica Ramos, os dois primeiros eliminados do reality show, revelaram que Arcrebiano e Carol Peixinho estavam flertando, pelo menos durante os dias que eles ficaram no acampamento.



"Super shippo Carol e Bil. Eles estão flertando. Pelo menos, quando saí, eles estavam flertando", disse Angélica durante uma live no Instagram da qual Mahmoud também participou. "Também shippo", concordou o sexólogo.



Além de comentar sobre o flerte, os dois eliminados também falaram sobre como foi a experiência deles no "No Limite". Mahmoud revelou que pensava que os desafios do reality show seriam mais fáceis. "Na primeira, ao ter que subir aquela duna, pensei em desistir. Achava que as provas seriam mais fáceis, mas, em compensação, o acampamento foi menos pior do que eu imaginava", disse.