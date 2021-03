Carla Diaz faz live e recebe Kerline, Arcrebiano e Lucas Penteado Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 10:41

Rio - Oficialmente uma ex-BBB, Carla Diaz fez uma live para acompanhar a formação de paredão do último domingo. Na transmissão, a atriz convidou diversas celebridades e também alguns colegas de confinamento para debater sobre o programa.

fotogaleria

Publicidade

Logo no começo da live, Hugo Gloss brincou que sentiu vontade de dar "tapas" na atriz ao vê-la se humilhando para Arthur, mas Carla afirmou que sua trajetória não se resumia a isso. Ao convidar Kerline, Arcrebiano e Lucas Penteado para participar da transmissão, o relacionamento com Arthur voltou a ser assunto.

Ao ser perguntada diretamente sobre Arthur, Carla começou a falar sobre fazer café e comer rabada. No mesmo momento, Lucas e Bil se divertiram. O rapper chegou a comparar a resposta da atriz com seu próprio comportamento semanas antes. "Tá pior do que eu na Fátima", disse, aos risos.