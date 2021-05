Gil na festa do ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 08:22 | Atualizado 02/05/2021 08:25

Rio - A festa "Memórias", que aconteceu na noite desta quarta-feira na casa do "BBB 21", contou com um painel que exibia vídeos dos participantes e dos semifinalistas na casa do reality show. Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto e Juliette ficaram emocionados ao rever seus momentos no programa. Mas Gil tanbém fez suas "cachorradas".

Gil assistiu a um momento em que dançou com Sarah, Arcrebiano e Karol Conká. "O pacotão", disse o economista, referindo-se ao volume na calça de Arcrebiano. "O pacotão assim (imita o movimento) e eu doido para pegar", disse, aos risos.