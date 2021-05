Por O Dia

Publicado 27/05/2021 18:31 | Atualizado 27/05/2021 18:32

Sabrina Sato acaba de disponibilizar mais um episódio do quadro ‘Cada Um No Seu Banheiro’ e desta vez, como surpresa da produção, a convidada é a própria apresentadora. Através de perguntas enviadas por amigos e famosos como Thelma Assis, Mariana Rios, Hugo Gloss, Gkay, Dona Kika e muito mais, Sabrina responde de maneira franca e bem humorada.

Entre uma declaração e outra, a apresentadora se diverte com a pergunta do roteirista e jornalista Ricky Hiraoka sobre flagras em momentos íntimos no banheiro: “Nunca flagrei o Duda e não sou dessas que abriria a porta do banheiro. Não me assustaria se flagrasse, iria bater palmas (risos). Mas Ricky, lembro que uma vez abri a porta e vi meu primeiro namorado com uma revista da Simony, eu nunca me esqueço. Toda vez que encontro com ela tenho vontade de contar’.Ao ser perguntada pela modelo Rita Carreira sobre como foi lidar com homens inseguros em relacionamentos, a mãe da pequena Zoe afirma que existem vários tipos de homens e que ela buscou um que a admirasse.'Existe homens que se sentem acuados e acabam se afastando. Mas meu bem, os que se aproximarem também, os que sentirem atração por esse tipo de mulher... será maravilhoso. O Duda é esse tipo de homem e por isso deu tão certo, ele admira isso em mim, isso para ele da tesão’.Já em um outro momento, questionada por John Drops sobre perrengues no banheiro ela revela historias inusitadas: "Meu primeiro perrengue eu tinha 3 anos. Queria ficar sozinha no banheiro e me tranquei, quem disse que conseguia destrancar? Minha família ficou desesperada, tiveram que chamar os bombeiros e um deles teve que entrar pelo vidro. E também, uma vez coloquei fogo no banheiro de uma gravadora".E ainda, o episódio conta com muitas outras perguntas, de ‘Qual foi seu maior perrengue no carnaval’, ‘Como foi ser bailarina no Programa do Faustão’ até ‘Você tem algum ritual na hora do banho’. Confira: