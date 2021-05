Ana Maria Braga, no "Altas Horas" Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:07

Rio - Ana Maria Braga está comemorando mais um ano de vida do filho, Pedro Maffei. A apresentadora compartilhou um clique raro do filho e se declarou para o rapaz, que é muito discreto e pouco aparece nas redes sociais de Ana Maria.



"Hoje é um dia muito especial, aniversário do meu amado filho Pedro", escreveu a apresentadora do "Mais Você". Nos comentários, seguidores não pouparam elogios à Pedro. "Parabéns, que Deus o abençoe e o guarde. Felicidades", "Que lindo, felicidades", "Muitos anos de vida", "Essa cara é muito gente boa", foram alguns dos comentários.