Thaeme Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 16:32

Rio - Thaeme relembrou, em conversa com os seguidores nesta quinta-feira, os quatro abortos que sofreu antes das gestações de Liz e agora de Ivy. Após ser questionada sobre o assunto, a cantora explicou que a experiência foi “traumática".



"Eu vi que postou que teve 4 perdas gestacionais, e vejo que trata desse assunto se referindo a Yasmin. Por que?", perguntou um seguidor. "Sim! Porque foi a mais traumática, até por eu nunca ter passado por isso... A única que soube o sexo e dei um nome... A única que consegui descobrir a causa e a que durou mais tempo até a perda para eu poder compartilhar com vocês. As outras gestações perdi muito no início, com cinco semanas no máximo! Mas todas foram muito tristes, óbvio", respondeu Thaeme.