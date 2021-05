Sarah Andrade Reprodução Instagram

Publicado 27/05/2021 16:27 | Atualizado 27/05/2021 16:30

Sarah Andrade participou do quadro "Eu Nunca", do canal de Matheus Mazzafera. Na brincadeira, a ex-BBB fez algumas revelações sobre sua permanência no reality.

A consultora de marketing revelou que teve sonhos eróticos durante o "BBB", com brothers da casa. "Tive sonhos safadinhos com as pessoas do BBB. Não cheguei a fazer essas coisas (masturbação) para aliviar, mas sonhei. Tive sonhos com pessoas lá de dentro", confessou.

Além disso, Sarah também falou sobre a vontade de morar com Gilberto. Ele não sabe ainda se vai ficar no Rio ou aqui em São Paulo por causa da contratação dele. Mas vou ter um casa lá e outra aqui. Então, a gente vai ficar junto", explicou.