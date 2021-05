Lexa Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 16:03 | Atualizado 27/05/2021 16:05

Na quarta-feira, Lexa deu entrada o Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo. De acordo com a assessoria, a cantora precisou passar por uma cirurgia nas amígdalas e no septo nasal, após apresentar sangramento nasal e abscesso amigdaliano.

Nesta quinta-feira, através de um comunicado, Lexa tranquilizou a todos e disse que está em recuperação. A cantora deve ter alta nos próximos dias. "Amores, primeiramente não foi nada estético, foi uma emergência de saúde. Sangramento nasal e abscesso amigdaliano. Tenho um desvio de septo e carne esponjosa horríveis. Sou asmática e sofro com a amigdalite, tive sangramento e operei... estou em recuperação. Obrigada pelas palavras de carinho, mas por hora não consigo falar... beijos cheios de amor para todos", explicou a cantora.

Confira o relatório médico de internação:



"A Sra. Léa Cristina Lexa Araujo Fonseca Dantas encontra-se internada em pós operatório imediato de cirurgia nas amígdalas e no septo nasal. A cirurgia foi realizada sob anestesia geral sem intercorrências, porém é um procedimento muito doloroso e deverá ter alta médica nos próximos dias".