27/05/2021

Príncipe Philipe, que faleceu no dia 9 de abril, deixou uma fortuna de aproximadamente R$ 224 milhões para três funcionários em seu testamento.

De acordo com informações do site The Sun, os funcionários irão dividir o valor de 30 milhões de libras esterlinas deixadas pelo marido de Elizabeth II.

"Ao contrário de alguns outros membros da realeza, Philip foi generoso com os três homens que cuidaram dele. Isso inclui seu secretário particular, brigadeiro Archie Miller Bakewell, seu pajem William Henderson e o criado pessoal Stephen Niedojadlo", disse uma fonte ao jornal.

Além dos funcionários, Philip também deixou uma parte da herança à esposa e outra parte aos netos.