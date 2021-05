Por O Dia

Publicado 03/05/2021 08:21 | Atualizado 03/05/2021 13:50

Uma das armas apreendidas durante a operação Divulgação / Polícia Civil

Durante as buscas na casa de Wagner, a polícia encontrou uma arma, fardas da Polícia Militar e grande quantidade de dinheiro, ainda não calculada. Na residência do ex-prefeito e sua esposa, foi apreendida uma arma também.De acordo com as investigações, entre fevereiro e setembro de 2017, foram firmados 14 contratos com altos valores e dispensa de licitação, no momento em que o município estava com Estado de Calamidade Financeira decretado.Entre as empresas contratadas a maioria apresentava atividades principais totalmente incompatíveis com os serviços/produtos contratados.Calcula-se que o valor total desviado gire em torno de R$ 6 milhões, segundo os investigadores. O desvio teria repercutido diretamente nos serviços públicos prestados pelo poder municipal, gerando falta de merenda e falta de insumos hospitalares em unidades da cidade.Todos os envolvidos responderão por crime de peculato, corrupção passiva, tráfico de influência, irregular dispensa de licitação e organização criminosa.