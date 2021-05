Paula Amorim Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 27/05/2021 18:47 | Atualizado 27/05/2021 18:48

Com o fim das gravações de "No Limite", reality que está no ar na Globo, Paula Amorim voltou para casa e está se adaptando a nova realidade. A também ex-BBB comentou que a experiência mudou bastante a sua aparência.



Pela primeira vez desde que foi para o programa, Paula pôde falar no Instagram sobre o reality e revelou ter ficado assustada ao perceber que havia perdido muito peso.



"Eu estou muito diferente. Eu assustei quando olhei no espelho. Eu estou muito mais magra, mas é muito, muito. Não sei quantos quilos eu perdi, eu tenho facilidade em perder peso. E isso muda rosto, corpo, é natural, né, gente! O perrengue que a gente passou ali, só aquela chuva, comida, sol, tudo isso muda a gente. Eu estou em fase de recuperação e espero recuperar logo", afirmou.