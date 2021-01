Felipe Terra mostra seu antes e depois: 11 quilos a menos Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 09:37 | Atualizado 22/01/2021 09:44

Rio - Felipe Terra, irmão da cantora Anitta, emagreceu 11 quilos e mostrou o resultado nas redes sociais. Ele se dedicou aos treinos e a uma alimentação mais saudável no ano passado e agora comemora o resultado. "Agora em 2021 vamos com tudo! A meta é trincar a barriga, mas acima de tudo ter uma vida saudável!", escreveu Felipe, em foto que mostra seu antes e depois.

Em uma outra postagem, Felipe conta como começou o processo de emagrecimento. "Iniciei o ano (2020) com 98,7 Kg e encerro o mesmo com 87 Kg. Foram pouco mais de 11 Kg perdidos. Em meio a tanta turbulência, desafios, pandemia, perdas, consegui manter o foco e melhorar minha forma. Quantas vezes meu personal me motivou, me puxou pela orelha e me ajudou a treinar", disse.

Felipe Terra é militar e irmão por parte de pai da cantora Anitta. A artista descobriu a existência de Felipe e da sobrinha, Letícia, em 2019. Na época, Anitta fez posts emocionados ao revelar que tinha outro irmão além de Renan Machado. Felipe Terra se separou da mulher, Thalita Vicente, em 2020.