Por O Dia

Publicado 13/04/2021 09:28 | Atualizado 13/04/2021 09:56

Rio - Em menos de três meses, Caio e Gilberto, participantes do "BBB 21", já perderam tanto peso que estão causando preocupação em seus fãs nas redes sociais. Ao comparar fotos do início do reality show com imagens atuais, é possível ver que o fazendeiro e o economista estão bem mais magros.

Caio, inclusive, já chegou a relatar dentro do próprio reality show que está ansioso e consequentemente com problemas para se alimentar. Outro ponto importante na perda de peso é a xepa, onde os participantes têm um cardápio bem restrito e sem variedade.

gil e caio emagreceram demais, parece q estão no survivor pic.twitter.com/LdDm9U849P — zaeas (@elephantzae) April 11, 2021

Impressionada como Caio e Gil perderam peso nesse bbb — Leilinda (@leei_souza) April 13, 2021

A gente vê que esse #bbb21 abalou tanto as estruturas mentais e físicas olhando os participantes Caio e Gil, é surreal a perda de peso dos dois ! Geralmente se ganha peso e sempre aayi fora tem uma pauta quanto a isso, agora sobre perda de peso ng fl.#BBB21 — Dux (@carlinhacaram) April 12, 2021