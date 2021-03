Faustão surge bem mais magro no Domingão Reprodução

Rio - Após emagrecer cerca de 24 kg, Faustão falou pela primeira vez sobre sua perda de peso durante o 'Domingão do Faustão', da TV Globo. "Eu fiz um tratamento doido aí, tomei aquele negócio de cortisona e fui inchando. Pensei: 'Para onde eu vou, vou virar um balão?'", brincou ele, que tratou um edema linfático em uma das pernas.

O apresentador continuou sua explicação. "Depois, eu descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei. Mas o último programa de janeiro foi gravado em outubro. Aí o primeiro de fevereiro, já foi gravado em 2021. Aí quando eu voltei ao ar, os caras 'que milagre é esse, porra? Esse cara esvaziou?'. Eu acabei esquecendo de explicar aqui também, já faz tempo", destacou Fausto Silva.