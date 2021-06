Fernandinha Fernandez desiste dos filmes pornôs para investir em canal de videogames Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2021 15:51

Rio - Fernandinha Fernandez ficou conhecida por sua trajetória de 14 anos como atriz pornô, mas agora a modelo decidiu explorar novos horizontes e encerrar sua carreira nos filmes adultos. A nova frente de Fernandinha está na TwitchTV, plataforma onde a atriz de 34 anos faz transmissões ao vivo enquanto joga videogames e interage com seus seguidores.

"Eu sempre amei games! Aí eu conversei com meu namorado e a gente decidiu também investir nessa plataforma. Basicamente falo que sou um menino que nasceu num corpo de menina. Eu sempre gostei muito de jogar videogames. De todos os tipos. Como surgiu essa moda de as pessoas fazerem 'lives', essa geração dos 'gamers', eu me senti apta", declarou Fernandinha em entrevista ao UOL.

Segundo a modelo, o canal já tem tido um crescimento considerável e ela afirma estar satisfeita com o resultado até aqui. "Graças a Deus tenho um público muito fiel que também joga. Eu já tô monetizando, tá indo bem. Devargazinho, claro, mas tá", contou.

No momento, Fernandinha já não participa mais de nenhuma produção pornô e sua experiência sexual virou assunto de seu canal no YouTube, onde dá dicas para o público e abre o jogo sobre o sexo encenado. Além disso, a modelo também mantém um canal no OnlyFans, site em que compartilha fotos e vídeos sensuais, mas garante que o sexo explícito está fora de seu conteúdo.

Preconceito e discriminação: 'As pessoas não conseguem diferenciar'

Depois de perder oportunidades por causa de sua carreira no mundo erótico, Fernandinha quer que seu público a reconheça por suas outras habilidades. "Tá sendo muito difícil essa transição, sabe? Você faz pornô e carrega essa pecha pela vida toda. Eu sei que nunca vão deixar de lembrar isso e nem é possível, né? Mas acredito que tenho potencial para transformar em outras coisas", declarou a, agora, gamer.

A modelo ainda explica o que motivou sua decisão de largar os filmes adultos. "Não me satisfazia mais, eu não tinha mais vontade nenhuma de gravar. Passei um ano me 'arrastando', gravando uma vez a cada dois ou três meses, porque peguei 'bode'. Quando se chega a esse ponto acho que o melhor é sair", afirmou a atriz.

"As pessoas não conseguem diferenciar. Acham que ser atriz pornô é uma vida de quem transa 24 horas por dia, todos os dias", desabafou Fernandinha, que já chegou a ser expulsa de uma república quando suas colegas descobriram sua profissão. "Foram falar com o dono do imóvel. Ele veio me pedir para eu me retirar imediatamente de lá. O dono até me revelou: disse que as [outras] mulheres estavam de complô, que estavam com ciúme dos namorados delas", contou.

Burra, prostituta, besta, "só sabe usar o corpo". Para Fernandinha, estes são alguns dos estereótipos que atrizes e atores pornôs enfrentam no Brasil, mas a modelo se diz pronta para combater este tipo de preconceito. "As pessoas não aceitam que por trás de tudo aquilo existe uma pessoa, uma humana, que tem sonhos, que tem vontades, que tem desejo de progredir", afirma a atriz.

"O que vivi no pornô me deu base e me deu voz para eu me levantar agora contra todo esse preconceito. Quero, quem sabe, no futuro, ajudar a defender outras atrizes e atores que queiram sair dessa área. A sociedade precisa parar com essa discriminação: 'Ah, você foi atriz pornô então não serve para nossa empresa'. Por quê? Vocês são mais humanos e capazes que eu? Até parece! Eu não sou inferior a ninguém", declarou Fernandinha Fernandez.