Athletico havia firmado acordo com empresa para exibição de jogos em plataforma própria AFP

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 11:32

Rio - Desde o início do Brasileirão transmitindo as partidas de forma fechada no pay-per-view do clube, o Athletico Paranaense trouxe mais uma inovação para 2020. O clube anunciou que a partida contra o Vasco, neste domingo, será transmitida pela plataforma de streaming 'Twitch'. O jogo está marcado para às 18h15, na Arena da Baixada.

A transmissão será realizada da seguinte forma: dois torcedores, um de cada clube, que realizam streams, transmitirão a partida para os inscritos nos canais destes. A inscrição custa R$ 22,99 e válida por um mês. Torcedores que assinam a Amazon Prime tem direito benefício da inscrição gratuita em um dos canais, através do 'Twitch Prime'.



No lado athleticano, a partida será transmitida pelo canal 'Drako Por Cento', enquanto a parte vascaína será feita pelo streamer Casimiro Miguel, do canal 'Casimito'. Nas redes sociais, o Furacão anunciou o novo formato com um vídeo, com a seguinte frase: 'Sempre fomos inovadores, rebeldes, entusiastas e ambiciosos. E dessa vez não será diferente'.