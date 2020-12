Cássio passou mal durante jogo do Corinthians Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 10:31

Rio - O Botafogo entra em campo pela última vez no ano neste domingo, para enfrentar o Corinthians. Para o duelo contra o clube carioca, os paulistas não vão poder contar com o goleiro Cássio, que está fora por conta da forte pancada que sofreu na cabeça, no duelo contra o Goiás. A partida ocorre no Estádio Nilton Santos, às 16h.

Na ausência de Cássio, Walter deve assumir a titularidade no gol do Corinthians. Na última partida, o arqueiro teve, inclusive, que deixar o jogo em uma ambulância e passou a noite em um hospital. A provável escalação do Corinthians tem: Walter; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Cazares e Otero; Jô.