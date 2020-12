Fluminense x Ceara - Campeonato Brasileiro - rodada 17 . Estádio Maracana. Gol de Luiz Henrique ( 34 ) ATA Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 09:54

Rio - Titular em algumas partidas do Fluminense neste ano, o atacante Luiz Henrique será desfalque para o clube nas próximas semanas. De acordo com o 'Ge.com', o jovem de 19 anos se lesionou enquanto defendia a seleção sub-20, em amistoso preparatório para o Sul-Americano da categoria. Neste ano, o atleta atuou em 19 jogos, com um gol marcado.

Além de Luiz Henrique, Luccas Claro e Martinelli são outros desfalques do Fluminense por lesão. Para esta última partida do ano, contra o São Paulo, neste sábado, no Maracanã, o técnico Marcão também não poderá contar com Hudson e Ganso, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Tricolor é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos.