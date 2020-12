Martín Benítez RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Já não há mais esperança. Martín Benítez vai voltar para o Independiente. Sem acordo para continuidade no Vasco e uma vez que ele está lesionado, o meia argentino nem vai jogar contra o Athletico-PR, neste domingo. Por isso mesmo, na atividade da última quinta-feira, ele se despediu dos companheiros de Cruz-Maltino e, na Vasco TV, se direcionou aos torcedores.



"Agradeço a todos. Encontrei aqui um time muito forte. Como se diz, as adversidades nos fazem mais forte. Sei que as coisas não estão boas, mas o jogo que fizeram com o Santos foi muito legal e essa é a força que temos todos juntos. Creio que esse tempo de merda vai passar. Aqui existem boas pessoas e jogadores de muita qualidade, e sei que daqui a alguns anos estarão brigando lá em cima. Desejo o melhor. Muito obrigado a tudo que fizeram por mim. Fizeram muito pela minha adaptação, foi muito rápido. Foi minha primeira experiência fora da Argentina. O que fizeram foi muito legal, agradeço. Estarei na torcida daqui em diante. Que todos fiquem felizes. Desejo um Feliz Natal e, quando acabar o campeonato, que estejam todos juntos para botar o Vasco para cima. Foi muito lindo estar aqui, sério. Um prazer - garantiu, após a atividade, direcionado aos jogadores e comissão técnica.



Em seguida, o jogador de 26 anos se direcionou à câmera da Vasco TV, em vídeo publicado na conta oficial do clube no Facebook na noite da última quinta-feira.



"É um dia muito especial, estou agradecendo às pessoas que estiveram no dia a dia. Eu fui muito feliz nesse tempo em que estive aqui no Vasco. Quero agradecer porque fizeram muita coisa para que eu ficasse tranquilo e isso foi uma coisa muito importante. Gostaria muito de jogar com o torcedor, mas não foi possível. Torcedores invadiram minhas redes sociais, fizeram muitas coisas comigo e isso me deu muita confiança. Deus queira que, um dia, eu possa voltar, jogar com o torcedor e dar sempre o melhor para o Vasco", concluiu.