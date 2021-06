Gil do Vigor publica foto tirada em suíte presidencial de hotel de luxo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 13:52

Rio - Gilberto Nogueira está puro luxo! Nesta terça-feira (1º), o pernambucano compartilhou um clique com seus seguidores em que aparece na suíte mais exclusiva de um hotel de luxo em São Paulo. Segundo o site do Renaissance Hotel, as diárias do quarto em que Gil está hospedado custam a partir de R$ 20 mil e fornecem um espaço exclusivo e suntuoso para os hóspedes.

"A primeira suíte presidencial a gente nunca esquece, né?", escreveu o ex-brother na legenda. Na foto, Gil posa com seriedade em uma grande poltrona. "Quero vigorar e renascer muitas mais vezes porque eu não sou obrigada a nada", completou o economista.

Não demorou muito para fãs e celebridades comentarem a publicação com elogios ao ex-BBB. "Você tá muito chique", declarou Sabrina Sato. "Finíssimo", brincou o influenciador Lucas Rangel. Já o jornalista Thiago Rocha constatou um fato: "Ele vigorou mesmo!"



