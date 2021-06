Deborah Secco Reprodução

Publicado 01/06/2021 19:59

Rio - Casar tem suas vantagens! E Deborah Secco deixou clara uma dessas vantagens nesta terça-feira: assaltar o guarda-roupas do marido. Com uma camisa do marido, o ator Hugo Moura, Deborah improvisou um ensaio sensual na varanda de casa e postou o resultado nas suas redes sociais.

"Ninguém: Absolutamente ninguém: Eu pegando a camisa do mozão @hugomourag pra fazer umas fotos...

Me defendam e digam que não sou a única que faz isso!!! Kkkkkkkkk", escreveu a atriz na legenda.

Nos comentários, Deborah recebeu elogios pela beleza e pelo look inusitado. "Muito gata", escreveu Danni Suzuki. "Perfeita como sempre", elogiou uma fã.

