Carla Diaz posa para ensaio de maiô na varanda de hotel

Rio - Carla Diaz posou para um ensaio fotográfico na varanda de um hotel de luxo, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira. Nas imagens, é possível ver que a atriz está usando apenas um maiô. Carla Diaz participou recentemente do reality show "Big Brother Brasil". A participação da atriz deu o que falar por conta de seu envolvimento com Arthur e também por sua icônica volta do quarto secreto, onde ficou confinada escutando o que os brothers falavam sobre ela.

