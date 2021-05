Por O Dia

Rio - Kim Kardashian negou que tenha tido um affair com Travis Barker, atual namorado de Kourtney Kardashian. A alegação sobre o suposto envolvimento entre Kim e o baterista da banda Blink-182 partiu da ex-esposa do músico, a modelo Shanna Moakler.



Kim rebateu a acusação após o questionamento de um seguidor nas redes sociais. “Você pegou o Travis Barker?”, perguntou. “Não! Falsa narrativa! Nós somos amigos há anos e estou muito feliz por ele e a Kourt”, respondeu Kim.

O relacionamento de Barker e Kourtney veio à público no início de 2021, mas os dois já estavam juntos desde o fim de 2020. Miss Nova York e Miss Estados Unidos em 1995, Moakler expôs o suposto affair entre Barker e Kim em entrevista à revista "IS Magazine", relatando um flagra de troca de mensagens entre eles no fim dos anos 2000.