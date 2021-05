Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:09

Rio - Dando sequência aos lançamentos do EP 'Fruto Bruto', a música 'Jagunço', do artista Alan Bernardes, já está disponível em todas plataformas digitais de streaming de música. O lançamento está sendo acompanhado por um clipe sensível e romântico, disponível no YouTube.

A canção 'Jagunço' traz o diálogo de um casal que vive em lados opostos da cidade e que encontra nas Artes um lugar para recriar sua visão de mundo e expressar esse amor. A letra, além de apresentar elementos do nordeste, com o clássico casal Maria Bonita e Lampião, remonta também símbolos do carnaval do subúrbio carioca, como o bate-bola.A canção foi construída em cima um naipe de sopros que, com o violão acústico característico das músicas do Alan, relevam influências dos gigantes Jorge Ben Jor e Tim Maia. Fruto Bruto é um disco de estúdio produzido pelo próprio artista.O clipe se passa numa casa e retrata a dinâmica de um casal, em uma narrativa que traz "a vida como ela é". O casal cria uma analogia entre os desdobramentos de um relacionamento a partir de uma tela em branco. Os elementos visuais construídos ao longo do filme bebem na fonte da Bauhaus, movimento artístico das vanguardas europeias nos anos 1920. A direção de arte é da Luana Kozlowski. O artista contracena com a atriz Dani Câmara. O clipe conta com a direção de Hanon Souza e Lucas Zomer e direção de fotografia do Fábio Halbouti.