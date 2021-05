Bryan Behr lança clipe de ’Devagar’ Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:00 | Atualizado 28/05/2021 14:08

Rio - Sabe quando seu artista preferido lança um novo projeto e de cara uma música específica ganha seu coração? Esse foi o feedback que Bryan Behr recebeu de seus fãs nas redes sociais sobre “Devagar”, canção presente em seu último EP "Capítulo 1”. Pensando nisso, o cantor catarinense decidiu dar mais um gostinho da canção, lançando, nesta semana, um clipe tão apaixonante quanto o próprio single.

fotogaleria

Publicidade

Unindo o melhor que Bryan Behr já apresentou, o clipe gravado em “Bom Jardim da Terra”, na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, traz as paisagens de tirar o fôlego já marca registrada do cantor, mas apresenta Bryan em uma nova dinâmica de interpretação ao lado de sua amiga Eduarda Donazzolo que faz par romântico com o artista no vídeo.

"Devagar foi lançada dentro do Capítulo 1 e ela não ganhou muito destaque dentro do EP, mas a canção se saiu muito bem, as pessoas falam muito dela, os fãs pediram muito um clipe. Então, a gente não quis seguir para o próximo capítulo sem dar esse presente para eles”, explica Bryan Behr. “Eu conheço a Duda faz uns 3 anos, e, ela é dentista, nunca atuou, gravou algo do tipo, mas sempre que eu conversei com ela eu senti essa coisa de artista, ela tem essa alma de artista. Quando eu fiz o convite, eu falei para ela ‘olha, a menina que tem na minha cabeça para o público é exatamente como você é, então é só ser você em frente de algumas câmeras”, completa o cantor.

Publicidade

“Me ver ali na tela, com esses cenários perfeitos, filmagem e edição impecáveis, música linda… simplesmente SURREAL. Nem parece que sou eu. Nunca vou esquecer essa experiência. Vai ficar guardada pra sempre no meu coração!”, conta Duda.

Além de “Devagar”, “De Todos os Amores”, “O Amor Descansa na Varanda” e “Eu sou Sentimental”, do EP “Capítulo 1”, também têm vídeos disponíveis no Youtube e áudios em todos os aplicativos de música.

Publicidade

Como o próprio nome do projeto já sugere, o "Capítulo 2” já está em produção e promete encantar todos os fãs do artista ainda neste semestre.