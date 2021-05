Ana Maria Braga manda recado inusitado: ’solte um pum e vá embora’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:03

Rio - Ana Maria Braga finalizou o "Mais Você" de uma forma inusitada nesta sexta-feira. A apresentadora deu aos telespectadores um conselho para quando eles forem tratados com falsidade. "E se alguém falar mal de você pelas costas, solte um pum e vá embora!", disse.

Logo depois do conselho, Ana Maria caiu na gargalhada e desejou um bom final de semana a todos. As tiradas filosóficas da apresentadora já são figurinha carimbada do programa.