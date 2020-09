Rio - Neymar e Puma firmaram um acordo, após o jogador rescindir um contrato com a Nike de mais de 10 anos de duração. O vínculo firmado com a empresa alemã renderá alguns milhões de reais para conta do atacante.

Segundo informações do jornal "Marca" a empresa de material esportivo pagará 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões) por ano ao jogador.

Ainda de acordo com a publicação, Neymar ainda terá direito a royalties, o que pode aumentar o valor do contrato.