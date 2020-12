Botafogo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - rodada 14 . Gol do atacante Pedro Raul. Estádio Engenhão Foto de Daniel Castelo Branco

Rio - Adversários do Botafogo neste sábado em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional segue interessado na contratação de Pedro Raul e não descarta nova investida no atacante do Glorioso. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

O camisa 9 já esteve no radar do Internacional em mais de uma oportunidade ao longo desta temporada, porém as conversas não avançaram. A mais recente aconteceu após a lesão de Paolo Guerrero, mas o Botafogo recuou e a negociação não avançou. Atualmente, o jogador é monitorado pelo Colorado.



Pedro Raul foi contratado pelo Glorioso no começo da temporada e tem vínculo até o fim de 2021. Desde então, disputou 32 jogos e balançou as redes oito vezes.