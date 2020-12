Renê Thristan é fruto da relação de Ricardo Alves Fernandes, o Ricardinho, com ex-bailarina do Bolinha Reprodução

Por O Dia

Rio - Ex-companheiro de Romário no Vasco, Ricardo Alves Fernandes, mais conhecido como Fernandinho assumiu a paternidade do cantor, compositor e ator Renê Thristan, que tem 23 anos e integrou o elenco das novelas infantojuvenis 'Chiquititas' e 'Carrossel'.

Publicidade

Com exclusividade ao iG Gente, Sônia Aparecida Ferreira, mãe do artista, deu mais detalhes sobre essa história em que a boa vontade fez aliança com o amor para um final feliz.



"O Fernandinho não sabia que tinha esse filho, nunca falei nada, mas, por causa da proliferação da Covid-19, temia acontecer algo comigo e o Renê nunca saber disso. Achei que tanto o filho quanto o pai tinham direito de ter acesso a essas informações", confidenciou.