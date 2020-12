Eduardo Barroca tem a missão de convencer os jogadores de que a fuga da Série B é possível GILVAN DE SOUZA

Publicado 12/12/2020 13:21

Rio - No início do ano os caminhos de Abel Braga e Eduardo Barroca quase se cruzaram. Barroca, hoje treinador do Botafogo, foi procurado para substituir Abel após o treinador deixar o Vasco. Agora os dois irão se enfrentar no brasileirão. A partida válida pelo Campeonato Brasileiro acontece neste sábado, às 19h, no Beira-Rio.

Abel iniciou a temporada à frente do Vasco, e após o trabalho não engrenar, o clube foi fazer sondagens no mercado e chegou no nome de Barroca. O treinador, entretanto, não aceitou o trabalho e de acordo com informações inicialmente vinculadas na coluna de Mauro Cezar, ligou para Abel para informá-lo que não pretendia ocupar seu lugar no Cruzmaltino. Depois da negativa do então técnico do Coritiba, o clube carioca efetivou Ramon Menezes.

“Passo o meu respeito pleno ao Abel, como história de vida e desportiva. Nós, que somos da ‘nova geração’, digamos assim, precisamos nos espelhar em profissionais como ele, o Vanderlei [Luxemburgo], o Mano [Menezes], o Felipão… Respeito demais o Abel. O meu foco é só o Coritiba“, disse Barroca, em entrevista coletiva concedida à época.

A partida deste sábado marca a volta de Barroca a beira do gramado. O treinador estava afastado por conta da Covid-19. Apenas a vitória interessa ao Glorioso, que vive péssima fase no Brasileirão, estando em penúltimo lugar.