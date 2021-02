Fiuk e Nego Di reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 20:00 | Atualizado 08/02/2021 21:38

Rio - Fiuk fez uma revelação bem inusitada no 'Big Brother Brasil 21', na tarde desta segunda-feira. O cantor contou que sente fetiche nos 'punzinhos' de Nego Di.

fotogaleria

Publicidade

Antes de soltar essa declaração, o filho de Fábio Jr conversava com Lumena e Pocah. A psicóloga chegou a fazer um desabafo sobre as brigas que se envolveu na casa. "Todas as minhas agressões foram reações. Nunca cheguei dando palestra. É tudo reação. Não vou vestir a carapuça de preta agressiva”, disse ela.

Em seguida, Nego Di apareceu no local e Fiuk foi 'mexer' com o brother. "Ah, eu te flagrei saindo do banheiro mais cedo", falou. O humorista, então, disse que ia ao banheiro como todo mundo e, em seguida, deixou o local.

Publicidade

Fiuk, então, assumiu para Lumena e Pocah: "Tenho fetiche nos punzinhos do Nego Di".

Os internautas, claro, não perdoaram. Vários comentários sobre o assunto surgiram no Twitter. "Queria saber o que o Fiuk ta fazendo no #BBB .. fetiche no pum do nego di ?", escreveu um usuário da rede social. "Nossa sinceramente não sei quem é mais nojento, se é o fiuk ou o Nego di", comentou outro.